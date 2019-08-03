Житель Трубчевского района оказался на скамье подсудимых за покупку боеприпасов и взрывчатки

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-03T08:04:54+03:00

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Житель Трубчевского района оказался на скамеье подсудимых за незаконную покупку взрывчатки и боеприпасов. Противоправную деятельность мужчины обнаружили чекисты во время оперативно-разыскных мероприятий.

- Дома у задержанного изъяли семьдесят девять патронов различного калибра, из них двадцать пять 7,62-миллиметровых к пистолету образца 1930-1933 годов конструкции Токарева и 460 граммов пороха, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - В апреле по материалампроверки на мужчину завели уголовное дело.

По решению Трубчевского районного суда местного жителя признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU