Жителей Брянска приглашают на пешеходные экскурсии

СЕГОДНЯ 18:32 2019-08-02T18:32:24+03:00

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Летом Брянский краеведческий музей предлагает посетить пешеходные и выездные экскурсии по главным достопримечательностям города и области. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Ближайшая экскурсия пройдет в среду, 7 августа. Гостей и жителей Брянска приглашают посмотреть на "Чашин курган - колыбель Древнего Брянска" (12+). Начало – в 18.30.

В среду, 14 августа, в половину седьмого вечера начнется экскурсия «Театральный Брянск» (16+). Посетители узнают, что театральная жизнь не ограничивается тремя всем знакомыми драмтеатром, ТЮЗом и театром кукол.

А в субботу, 17 августа, состоится выездная экскурсия «Путешествие в родовое поместье-усадьбу Алексея Толстого» в Красный Рог (12+). Сбор в 11.00.

Экскурсии продолжатся до середины сентября. Подробную информацию можно узнать телефонам 74-54-37, 8-953-272-85-81 и на сайте краеведческого музея.

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ИСТОЧНИК KP.RU