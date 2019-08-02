На трассе под Брянском 4 августа будут ловить пьяных автомобилитов

СЕГОДНЯ 18:15 2019-08-02T18:15:25+03:00

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На трассе «Брянск-Новозыбков» в воскресенье 4 августа пройдут сплошные проверки. Полицейские будут дежурить 10-м километре. Цель проверок – выявить пьяных автомобилистов.

В областной Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU