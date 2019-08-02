Брянцы задолжали по налогам 608 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-02T17:58:22+03:00

По сравнению с 1 июня задолженность уменьшилась на 23,7 миллиона рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Задолженность брянцев по налогам составила больше 608 миллионов рублей. Такие данные приводит пресс-служба регионального УФСН. По сравнению с 1 июня она уменьшилась на 23,7 миллиона рублей.

Летом, накануне отпусков, налоговики напоминают об уплате налогов. Так как 488 должникам уже запретили выезд за границу.

Проверить наличие задолженности по налогам и сборам на сайте ФНС России и на сайте Госуслуг.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU