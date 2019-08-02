Брянцы задолжали по налогам 608 миллионов рублей
488 должникам запретили выезд за границу
По сравнению с 1 июня задолженность уменьшилась на 23,7 миллиона рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Задолженность брянцев по налогам составила больше 608 миллионов рублей. Такие данные приводит пресс-служба регионального УФСН. По сравнению с 1 июня она уменьшилась на 23,7 миллиона рублей.
Летом, накануне отпусков, налоговики напоминают об уплате налогов. Так как 488 должникам уже запретили выезд за границу.
Проверить наличие задолженности по налогам и сборам на сайте ФНС России и на сайте Госуслуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU