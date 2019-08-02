Житель Клинцов получил 10,5 лет колонии за наркоторговлю
40-летнего жителя Клинцов признали виновным в торговле наркотиками в крупном размере.
- Как установил суд, в феврале горожанин через интернет-мессенджер договорился о продаже героина, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В Московской области он купил около 18 граммов наркотика, который привез в Клинцы. Здесь он делал тайники с запрещенным веществом.
Кроме того, часть героина он хранил у себя дома, но сбыть не успел. Так как его задержали сотрудник регионального управления ФСБ.
Клинчанина приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима.
Приговор пока суда не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU