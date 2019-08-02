Житель Клинцов получил 10,5 лет колонии за наркоторговлю

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-02T17:43:07+03:00

Наркотики клинчанин купил в Москве, а потом привез домой. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Приговор суда пока не вступил в законную силу

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40-летнего жителя Клинцов признали виновным в торговле наркотиками в крупном размере.

- Как установил суд, в феврале горожанин через интернет-мессенджер договорился о продаже героина, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В Московской области он купил около 18 граммов наркотика, который привез в Клинцы. Здесь он делал тайники с запрещенным веществом.

Кроме того, часть героина он хранил у себя дома, но сбыть не успел. Так как его задержали сотрудник регионального управления ФСБ.

Клинчанина приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима.

Приговор пока суда не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU