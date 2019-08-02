В Карачеве у озера нашли мужчину с огнестрельным ранением головы

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-02T17:25:17+03:00

Правоохранители подчеркивают, что ответственность за находку, хранение указанного образца оружия не предусмотрена. Фото: Александр КОЦ

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В Карачеве 19 июля у Базовского озера обнаружили мужчину с простреленной головой. Об этом сообщила местная газета "Рассвет".

Пока за жизнь мужчины борются врачи, полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Орудие преступления у озера не нашли.

Следователи, выяснили что, вероятнее всего, злоумышленник стрелял из стартового, шумового пистолета калибра 31 на 10.

Карачевские полицейские просят откликнуться тех, кто знает где находится оружие, или нашел его.

Правоохранители подчеркивают, что ответственность за находку, хранение указанного образца оружия не предусмотрена. Источнику информации гарантируют анонимность.

Телефоны ОМВД России по Карачевскому району: 8-920-603-40-50, 8-920-605-20-54 или 8-48335-2-44-68.

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ИСТОЧНИК KP.RU