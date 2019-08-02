2019-08-02T17:25:17+03:00
Происшествия

В Карачеве у озера нашли мужчину с огнестрельным ранением головы

По факту ЧП проводят проверку
Мария Дедкова
Поделиться:
Правоохранители подчеркивают, что ответственность за находку, хранение указанного образца оружия не предусмотрена.Правоохранители подчеркивают, что ответственность за находку, хранение указанного образца оружия не предусмотрена.Фото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

В Карачеве 19 июля у Базовского озера обнаружили мужчину с простреленной головой. Об этом сообщила местная газета "Рассвет".

Пока за жизнь мужчины борются врачи, полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Орудие преступления у озера не нашли.

Следователи, выяснили что, вероятнее всего, злоумышленник стрелял из стартового, шумового пистолета калибра 31 на 10.

Карачевские полицейские просят откликнуться тех, кто знает где находится оружие, или нашел его.

Правоохранители подчеркивают, что ответственность за находку, хранение указанного образца оружия не предусмотрена. Источнику информации гарантируют анонимность.

Телефоны ОМВД России по Карачевскому району: 8-920-603-40-50, 8-920-605-20-54 или 8-48335-2-44-68.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе под Брянском 4 августа будут ловить пьяных автомобилитов
Брянцы задолжали по налогам 608 миллионов рублей
Житель Клинцов получил 10,5 лет колонии за наркоторговлю
Брянцы пожаловались на разваливающийся тротуар у областной больницы
В Брянской области нашли пропавшего 76-летнего пенсионера
Двое жителей Клинцов до смерти забили посетителя магазина
В Брянске фестиваль «Яблочный спас» пройдет 18 августа
В Брянске начинается строительство ливневки на переулке Пилотов
Брянское «Динамо» обыграло обнинский «Квант»
Мэр Брянска и его заместители проведут прием горожан
В Новозыбкове мальчик сломал руку, упав с качелей
В Володарском районе Брянска на одну ночь перекроют движение
Жительница Брянска помогла раскрыть кражу контейнера и получила телефон
В Брянске семейная пара пойдет под суд за наркоторговлю и кражи шоколадок
В Бежице потребовали убрать свалку
В Брянске бежицких и володарских энергетиков наказали за прохладные батареи
На трассе в Выгоничском районе легковушка врезалась в дерево: пострадали три человека
В Брянске появится первый индустриальный парк
В Брянской области построят картофельный завод
В Злынковском районе загорелся продуктовый магазин
Брянских аграриев предупредили об опасном заболевании картофеля
Сотрудничество продолжится
Брянского волка на кольце телецентра переодели ко дню ВДВ
В Круглом сквере в Брянске начали делать фонтан
В Дятькове таксист украл утюг из магазина техники
В Брянске общественные территории для ремонта в следующем году выберут 8 сентября