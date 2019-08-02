Брянцы пожаловались на разваливающийся тротуар у областной больницы

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-02T17:04:37+03:00

Брянцы надеются, что тротуар обновят после окончания ремонта на соседней улице Спартаковской.Скриншот видео "Типичный Брянск".

Видео с разбитой дорожкой выложили в социальных сетях

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Жители Брянска сняли на видео разваливающуюся тротуарную плитку возле областной больницы. Горожане пожаловались на то, что состояние ступеней и дорожек на проспекте Станке Димитрова оставляет желать лучшего.

- Дорога в травмпункт. Тротуарная плитка отсутствует по всей остановке, - подписала кадры автор сообщения.

Жители города в комментариях обсуждают увиденное. Брянцы надеются, что тротуар обновят после окончания ремонта на соседней улице Спартаковской.

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ИСТОЧНИК KP.RU