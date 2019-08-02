В Брянской области нашли пропавшего 76-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-02T16:27:27+03:00

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В Брянске нашли живым пропавшего Александра Степченко. Об этом сообщили днем в пятницу, 2 августа, на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Брянск» в социальных сетях.

Напомним, пенсионер пропал в Суражском районе в понедельник, 29 июля. Пожилой мужчина ушел из дома в деревне Садовая и не вернулся. Его поисками занимались волонтеры. К счастью, Александр Яковлевич нашелся.

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ИСТОЧНИК KP.RU