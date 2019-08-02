В Брянске фестиваль «Яблочный спас» пройдет 18 августа
Фестиваль «Яблочный спас» пройдет в воскресенье, 18 августа. Основные торжества развернутся на Кургане Бессмертия. Гости по традиции смогут отведать яблочного пирога и других блюд, приготовленных из фермерских продуктов.
Также на фестиваль в Брянск приедет известный путешественник Федор Конюхов, сообщают организаторы.
Кроме того, в рамках фестиваля состоится праздник «Доброго кино». В наш город приедут авторы студии «Союзмультфильм».
В кинотеатрах Брянска, на площадях и в парках пройдут показы фестивальных фильмов – призеров и победителей российских и международных кинофестивалей.
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ИСТОЧНИК KP.RU