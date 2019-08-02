В Брянске начинается строительство ливневки на переулке Пилотов

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-02T14:53:49+03:00

В общей сложности протяженность новой ливневой канализации составит около 1,5 километров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске начнется строительство ливневки на переулке Пилотов. Городская администрация заключила контракт с подрядной организацией ООО «Мостремстрой».

- Ливневку пройдет между жилыми домами по четной стороне переулка, также будет усилена существующая водоотводная система вдоль дороги, - рассказывают в пресс-службе брянской мэрии. - В общей сложности протяженность новой ливневой канализации составит около 1,5 километров. Она решит давнюю проблему подтопления многоквартирных жилых домов.

Кроме того, продолжается прокладка ливневой канализации на улице Литейной. На данный момент работы выполнены наполовину.

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ИСТОЧНИК KP.RU