Брянское «Динамо» обыграло обнинский «Квант»
Итог встречи - 2:0
Следующую игру брянские футболисты проведут на своем поле.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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«Динамо-Брянск» оказалось сильнее обнинского «Кванта». Игра прошла в четверг, 1 августа, в рамках третьего тура первенства России по футболу среди команд ПФЛ.
Исход встречи решился в конце второго тайма. Соперники безрезультатно обменивались атаками. На 81-ой минуте мяч в ворота соперника отправил Александр Крючков. Уже через три минуты второй гол забил Валерий Сорокин.
Итог встречи - 2:0 в пользу сине-белых.
Следующую игру брянские футболисты проведут на своем поле. 9 августа «Динамо» сыграет с московским «Строгино».
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ИСТОЧНИК KP.RU