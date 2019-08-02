Брянское «Динамо» обыграло обнинский «Квант»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-02T13:57:57+03:00

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«Динамо-Брянск» оказалось сильнее обнинского «Кванта». Игра прошла в четверг, 1 августа, в рамках третьего тура первенства России по футболу среди команд ПФЛ.

Исход встречи решился в конце второго тайма. Соперники безрезультатно обменивались атаками. На 81-ой минуте мяч в ворота соперника отправил Александр Крючков. Уже через три минуты второй гол забил Валерий Сорокин.

Итог встречи - 2:0 в пользу сине-белых.

Следующую игру брянские футболисты проведут на своем поле. 9 августа «Динамо» сыграет с московским «Строгино».

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ИСТОЧНИК KP.RU