Мэр Брянска и его заместители проведут прием горожан
Мэр Брянска Александр Макаров и его заместители устроят прием горожан. График встреч опубликовала пресс-служба городской администрации.
12 августа личный прием проведет первый заместитель мэра Брянска Виктор Предеха.
18 августа с брянцами встретятся Сергей Хоменко и Николай Голубокий. К Сергею Владимировичу можно обратиться по вопросам ЖКХ, а к Николаю Ивановичу – по вопросам транспорта. Они исполняют обязанности заместителей главы горадминистрации.
19 августа с вопросами строительства можно будет обратиться к Андрею Абрамову.
24 августа на личный прием можно будет попасть к мэру Брянска Александру Макарову. В этот же день жителей примет Наталья Моисеева в качестве замглавы горадминистрации по социальной политике.
Чтобы попасть на встречу с чиновниками, нужно записаться по телефону.
Телефоны можно посмотреть здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU