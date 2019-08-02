2019-08-02T13:30:02+03:00
Общество

Мэр Брянска и его заместители проведут прием горожан

Записаться на встречу с чиновниками нужно заранее
Мария Дедкова
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24 августа на личный прием можно будет попасть к мэру Брянска Александру Макарову.24 августа на личный прием можно будет попасть к мэру Брянска Александру Макарову.Фото: Ольга АНТОНОВА
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Мэр Брянска Александр Макаров и его заместители устроят прием горожан. График встреч опубликовала пресс-служба городской администрации.

12 августа личный прием проведет первый заместитель мэра Брянска Виктор Предеха.

18 августа с брянцами встретятся Сергей Хоменко и Николай Голубокий. К Сергею Владимировичу можно обратиться по вопросам ЖКХ, а к Николаю Ивановичу – по вопросам транспорта. Они исполняют обязанности заместителей главы горадминистрации.

19 августа с вопросами строительства можно будет обратиться к Андрею Абрамову.

24 августа на личный прием можно будет попасть к мэру Брянска Александру Макарову. В этот же день жителей примет Наталья Моисеева в качестве замглавы горадминистрации по социальной политике.

Чтобы попасть на встречу с чиновниками, нужно записаться по телефону.

Телефоны можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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