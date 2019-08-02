2019-08-02T12:47:40+03:00
Общество

В Новозыбкове мальчик сломал руку, упав с качелей

ЧП произошло на улице Садовой
Мария Дедкова
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Ребенка госпитализировали в районную больницу.Ребенка госпитализировали в районную больницу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В четверг, 1 августа, во дворе дома на улице Садовой в Новозыбкове произошло ЧП. Девятилетний мальчик упал с качелей и получил серьезный перелом руки, сообщает издание БрянскНовости.RU.

Ребенка госпитализировали в районную больницу. Медики сообщили о случившемся в полицию.

По факту произошедшего сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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