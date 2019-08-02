В Володарском районе Брянска на одну ночь перекроют движение
Проехать нельзя будет под путепроводом
Ограничение связано с проведением работ по прокладке трубопровода отопления и горячего водоснабжения для Центра дневного пребывания детей-инвалидов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Володарском районе Брянска в ночь со 2 на 3 августа перекроют движение. Проехать нельзя будет с 22.00 до 6.00 по объездной дороге под путепроводом между домом №2 по улице Никитина и домом №13-а по улице Володарского. Об этом сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Ограничение связано с проведением работ по прокладке трубопровода отопления и горячего водоснабжения для Центра дневного пребывания детей-инвалидов.
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ИСТОЧНИК KP.RU