В Володарском районе Брянска на одну ночь перекроют движение

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-02T12:27:05+03:00

Ограничение связано с проведением работ по прокладке трубопровода отопления и горячего водоснабжения для Центра дневного пребывания детей-инвалидов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проехать нельзя будет под путепроводом

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В Володарском районе Брянска в ночь со 2 на 3 августа перекроют движение. Проехать нельзя будет с 22.00 до 6.00 по объездной дороге под путепроводом между домом №2 по улице Никитина и домом №13-а по улице Володарского. Об этом сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Ограничение связано с проведением работ по прокладке трубопровода отопления и горячего водоснабжения для Центра дневного пребывания детей-инвалидов.

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ИСТОЧНИК KP.RU