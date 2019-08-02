Жительница Брянска помогла раскрыть кражу контейнера и получила телефон

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-02T12:11:13+03:00

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Благодаря неравнодушной горожанке в Брянске раскрыли кражу контейнера.

В колл-центр регионального оператора по сбору и переработке бытовых отходов позвонила жительница Бежицкого района Брянска. Она сообщила, что двое мужчин уносят с контейнерной площадки новый сетчатый ящик для раздельного сбора мусора, рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали двоих уже судимых граждан.

Женщину пригласили в УМВД России по городу Брянску. Ей вручили благодарственное письмо и подарок - смартфон.

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ИСТОЧНИК KP.RU