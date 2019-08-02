2019-08-02T11:44:15+03:00
Происшествия

В Брянске семейная пара пойдет под суд за наркоторговлю и кражи шоколадок

Пока супруги находятся в СИЗО
Мария Дедкова
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28-летнюю девушку и ее 35-летнего мужа обвиняют в кражах и наркоторговле.28-летнюю девушку и ее 35-летнего мужа обвиняют в кражах и наркоторговле.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске перед судом предстанет супружеская пара. 28-летнюю девушку и ее 35-летнего мужа обвиняют в кражах и наркоторговле.

По версии следствия, в августе прошлого года горожанка в обувном магазине украла мобильник. А ее супруг супруг вытащил телефон из кармана продавца в продуктовом магазине. В гипермаркете парочка стащила 15 плиток шоколада «Вдохновение». Общая сумма причиненного ущерба превысила 13 тысяч рублей.

Кроме того, супруги промышляли наркоторговлей. Они делали тайники с героином.

Парочку задержали. Суда они ждут под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело в ближайшее время по существу рассмотрит Советский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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