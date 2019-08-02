В Бежице потребовали убрать свалку
Гору мусора нашли возле гаражного общества
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В Бежице природоохранный прокурор потребовал незаконную свалку. Гору мусора нашли на территории, прилегающей к гаражному обществу «7/5».
- Органами местного самоуправления должные меры, направленные на ликвидацию несанкционированной свалки, не приняты, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Прокурор обратился в суд с иском об обязании устранить нарушения.
Иск рассматривают в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU