В Бежице потребовали убрать свалку

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-02T11:22:19+03:00

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В Бежице природоохранный прокурор потребовал незаконную свалку. Гору мусора нашли на территории, прилегающей к гаражному обществу «7/5».

- Органами местного самоуправления должные меры, направленные на ликвидацию несанкционированной свалки, не приняты, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Прокурор обратился в суд с иском об обязании устранить нарушения.

Иск рассматривают в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU