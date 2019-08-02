На трассе в Выгоничском районе легковушка врезалась в дерево: пострадали три человека
В Выгоничском районе легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 1 августа, около 00.35 на четвертом километре трассы «Брянск-Новозыбков».
- По предварительной информации, 56-летний водитель ВАЗа-21140 на перекрестке при повороте не справился с управлением, - сообщают в УГИБДД по Брянской области. - Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
В ДТП травмы получили три человека. Водитель сломал ногу. Его госпитализировали в Брянскую областную больницу №1. Туда же отвезли 43-летняя пассажирку с ушибом груди и переломом бедра.
А 20-летняя пассажирка ВАЗа получила сотрясение мозга и перелом плеча. Ее отвезли Выгоничскую районную больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU