В Брянске появится первый индустриальный парк

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-02T10:09:04+03:00

Его пообещали открыть к 2022 году

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В Брянске планируют создать индустриальный парк "Бежица Industrial Park" *. Его хотят открыть к 2022 году, сообщают на инвестиционном портале Брянской области. Там же размещена и презентация проекта.

Первый индустриальный парк появится в Бежицком районе. Одно из его преимуществ - близость к федеральным трассам, автомобильному и железнодорожному вокзалам.

Общая площадь сооружения составит 88 гектаров. Достичь полной загруженности объекта планируют к 2027 году.

СПРАВКА

Индустриальный парк - это специализированная производственная территория, которая обеспечена всем необходимым для работы, от энергоресурсов до логистики. Управление парком осуществляет специализированная компания. На территории комплекса деятельность осуществляют несколько предприятий, юридически не связанных, но, как правило, объединенных по принципу создания конкретного конечного продукта.

*-Бежица Парк Индастриал

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ИСТОЧНИК KP.RU