2019-08-02T10:09:04+03:00
Экономика

В Брянске появится первый индустриальный парк

Его пообещали открыть к 2022 году
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: инвестиционный портал Брянской областиФото: инвестиционный портал Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске планируют создать индустриальный парк "Бежица Industrial Park" *. Его хотят открыть к 2022 году, сообщают на инвестиционном портале Брянской области. Там же размещена и презентация проекта.

Первый индустриальный парк появится в Бежицком районе. Одно из его преимуществ - близость к федеральным трассам, автомобильному и железнодорожному вокзалам.

Общая площадь сооружения составит 88 гектаров. Достичь полной загруженности объекта планируют к 2027 году.

СПРАВКА

Индустриальный парк - это специализированная производственная территория, которая обеспечена всем необходимым для работы, от энергоресурсов до логистики. Управление парком осуществляет специализированная компания. На территории комплекса деятельность осуществляют несколько предприятий, юридически не связанных, но, как правило, объединенных по принципу создания конкретного конечного продукта.

*-Бежица Парк Индастриал

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новозыбкове мальчик сломал руку, упав с качелей
В Володарском районе Брянска на одну ночь перекроют движение
Жительница Брянска помогла раскрыть кражу контейнера и получила телефон
В Брянске семейная пара пойдет под суд за наркоторговлю и кражи шоколадок
В Бежице потребовали убрать свалку
В Брянске бежицких и володарских энергетиков наказали за прохладные батареи
На трассе в Выгоничском районе легковушка врезалась в дерево: пострадали три человека
В Брянской области построят картофельный завод
В Злынковском районе загорелся продуктовый магазин
Брянских аграриев предупредили об опасном заболевании картофеля
Сотрудничество продолжится
Брянского волка на кольце телецентра переодели ко дню ВДВ
В Круглом сквере в Брянске начали делать фонтан
В Дятькове таксист украл утюг из магазина техники
В Брянске общественные территории для ремонта в следующем году выберут 8 сентября