В Брянской области построят картофельный завод
Его созданием займется канадская компания
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В Брянской области откроют завод по переработке картофеля. Его возведением займутся канадские инвесторы.
Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз на встрече, посвященной 100-летию профсоюза работников АПК, сообщает пресс-служба правительства области.
К слову, на Брянщине уже пытались создать производство, которое занялось бы переработкой "второго хлеба". К сожалению, компания "Эко Фрио" так и не смогла наладить выпуск продукции.
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ИСТОЧНИК KP.RU