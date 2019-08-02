В Злынковском районе загорелся продуктовый магазин
Пострадавших нет
Пожар случился вечером 1 августа.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
В селе Малые Щербиничи под Злынкой произошел пожар в магазине. ЧП случило около восьми вечера в четверг, 1 августа.
Как передает пресс-служба регионального МЧС, на место выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что в продуктовом магазине загорелась холодильная установка.
- Огонь потушили за восемь минут с начала приезда, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Никто не пострадал.
Причину пожара предстоит выяснить экспертам.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU