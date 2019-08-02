В Злынковском районе загорелся продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-02T09:30:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Малые Щербиничи под Злынкой произошел пожар в магазине. ЧП случило около восьми вечера в четверг, 1 августа.

Как передает пресс-служба регионального МЧС, на место выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что в продуктовом магазине загорелась холодильная установка.

- Огонь потушили за восемь минут с начала приезда, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Никто не пострадал.

Причину пожара предстоит выяснить экспертам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU