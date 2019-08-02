2019-08-02T09:30:21+03:00
Происшествия

В Злынковском районе загорелся продуктовый магазин

Пострадавших нет
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Пожар случился вечером 1 августа.Пожар случился вечером 1 августа.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В селе Малые Щербиничи под Злынкой произошел пожар в магазине. ЧП случило около восьми вечера в четверг, 1 августа.

Как передает пресс-служба регионального МЧС, на место выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что в продуктовом магазине загорелась холодильная установка.

- Огонь потушили за восемь минут с начала приезда, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Никто не пострадал.

Причину пожара предстоит выяснить экспертам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новозыбкове мальчик сломал руку, упав с качелей
В Володарском районе Брянска на одну ночь перекроют движение
Жительница Брянска помогла раскрыть кражу контейнера и получила телефон
В Брянске семейная пара пойдет под суд за наркоторговлю и кражи шоколадок
В Бежице потребовали убрать свалку
В Брянске бежицких и володарских энергетиков наказали за прохладные батареи
На трассе в Выгоничском районе легковушка врезалась в дерево: пострадали три человека
В Брянске появится первый индустриальный парк
В Брянской области построят картофельный завод
Брянских аграриев предупредили об опасном заболевании картофеля
Сотрудничество продолжится
Брянского волка на кольце телецентра переодели ко дню ВДВ
В Круглом сквере в Брянске начали делать фонтан
В Дятькове таксист украл утюг из магазина техники
В Брянске общественные территории для ремонта в следующем году выберут 8 сентября