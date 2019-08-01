Сотрудничество продолжится

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-01T18:46:17+03:00

Глава города Александр Хлиманков провёл рабочую встречу с членом президиума общественного Совета города Брянска Николаем Сарвиро, председателем правления Белорусского землячества на Брянщине Николаем Голосовым и активистами этой общественной организации

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Как рассказал Николай Голосов, сейчас в общественной организации около 100 человек. Члены Белорусского землячества успешно работают на ведущих брянских предприятиях, преподают в вузах. Всего только в прошлом году в Брянскую область из соседнего государства приехало более 10 000 жителей. Белорусские предприятия выигрывают подряды и ремонтируют брянские дороги. Причём, как отмечают специалисты, выполняют взятые обязательства качественно.

— В Брянске очень много делается в последние годы по улучшению качества дорог. Меняются и центральные городские магистрали, и маленькие улицы. Асфальт появляется там, где его, кажется, никогда и не было, — отметил Николай Голосов.

— Конечно, ещё много нужно сделать дорог. В этом году в Брянске 48,5 километров ремонтируется. Вообще в городе 918 километров дорог. К сожалению, ещё 200 километров без покрытия. Работы ещё много, — пояснил Глава города Александр Хлиманков.

Активисты общественной организации рассказали Главе города Александру Хлиманкову, что всегда участвуют в городских акциях, общественных мероприятиях и праздниках. В помещении, где располагается правление, собрано немало этнографических экспонатов, вещей с интересной историей. Николай Голосов рассказал гостям, что хранит «Правила поведения белорусских школьников», разработанные в 1943 году, отцовский диплом о высшем образовании, глиняные изделия, соломенные куклы, музыкальные инструменты. Глава города предложил сотрудничать с брянскими школами и организовать в образовательном учреждении музей белорусского землячества:

— Посетителями такого музея станут ученики, их родители, бабушки, дедушки. Это даст возможность широкому кругу жителей лучше узнать культуру и традиции белорусских соседей.

Николай Голосов поделился с Главой города планами устроить на Брянщине месячник славянской культуры, когда с гастролями приехали бы творческие коллективы, театры, народные мастера демонстрировали бы свои изделия. 2 апреля, в День единения народов Беларуси и России провести в брянских школах уроки Дружбы.

— У вас есть прекрасная база и желание работать. Это очень важно. Обязательно будем двигаться в этом направлении, развивать сотрудничество с общественной организацией и нашими друзьями из Беларуси. Это нужно нашим жителям, россиянам и белорусам. У нас тесные связи и они будут укрепляться, — ответил на прозвучавшие инициативы Глава города Александр Хлиманков.

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ИСТОЧНИК KP.RU