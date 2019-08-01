В Круглом сквере в Брянске начали делать фонтан
Работы здесь продолжаются
Готовность объекта составляет около 45 процентов.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается ремонт Круглого сквера.
К 1 августа здесь уложили около 40 процентов тротуарной плитки. Обустраивают насосную станцию - в котловане для нее уже выложили фундаментные блоки. Также залили бетонное дно в основание фонтана, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Идет монтаж гранитных блоков на подпорной стенке вокруг сквера. Подготовили и провели кабели для освещения и видеонаблюдения. Готовность объекта составляет около 45 процентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU