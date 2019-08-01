2019-08-01T18:23:13+03:00
Общество

В Дятькове таксист украл утюг из магазина техники

Теперь ему грозит два года колонии
Мария Дедкова
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В Дятькове произошла кража в одном из магазинов бытовой техники. Во время очередной сверки товаров сотрудники обнаружили пропажу утюга.

При просмотре записей с камер наблюдения выяснилось, что утюг незаметно вынес один из посетителей.

Через два полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 42-летний таксист, рассказывают в УМВД по Брянской области. Раньше мужчина уже был судим за такое же преступление.

На задержанного завели уголовное дело, теперь брянцу грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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