В Брянске общественные территории для ремонта в следующем году выберут 8 сентября
Стало известно, когда в Брянске выберут общественные территории на ремонт в следующем году. Днем голосования объявили 8 сентября.
Соответствующее постановление подписал глава города Александр Хлиманков, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Напомним, что выбирать брянцы будут из 12 парков, скверов и площадей.
В этот перечень вошли:
— парк у озера в Белых Берегах,
— сквер «Пролетарский»,
— Центральный пляж,
— детский городок около ДК имени Д.Н. Медведева,
— сквер завода «Литий»,
— территория между домами №10 по улице Горбатова и №95 по ул. Советской
— сквер Володарского,
— сквер Пушкина,
— сквер энергетиков,
— привокзальная площадь станции Брянск-Орловский
— сквер имени Игната Фокина
— благоустройство территории Набережной от «Славянской площади» до дома №1 по ул. Набережной.
Участки для голосования можно посмотреть здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU