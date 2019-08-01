В Брянске общественные территории для ремонта в следующем году выберут 8 сентября

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-01T17:52:00+03:00

Привокзальная площадь является одним из лидеров по предварительным заявкам. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Стало известно, когда в Брянске выберут общественные территории на ремонт в следующем году. Днем голосования объявили 8 сентября.

Соответствующее постановление подписал глава города Александр Хлиманков, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, что выбирать брянцы будут из 12 парков, скверов и площадей.

В этот перечень вошли:

— парк у озера в Белых Берегах,

— сквер «Пролетарский»,

— Центральный пляж,

— детский городок около ДК имени Д.Н. Медведева,

— сквер завода «Литий»,

— территория между домами №10 по улице Горбатова и №95 по ул. Советской

— сквер Володарского,

— сквер Пушкина,

— сквер энергетиков,

— привокзальная площадь станции Брянск-Орловский

— сквер имени Игната Фокина

— благоустройство территории Набережной от «Славянской площади» до дома №1 по ул. Набережной.

Участки для голосования можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU