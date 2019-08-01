2019-08-01T17:31:18+03:00
Общество

17 августа в Брянске открываются ярмарки выходного дня

Горожане смогут купить фрукты и овощи по более низким ценам
Мария Дедкова
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На ярмарках будут продавать картофель, фрукты и овощи.На ярмарках будут продавать картофель, фрукты и овощи.Фото: Евгения ГУСЕВА
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С 17 августа в Брянске начинают работу традиционные ярмарки выходного дня. Здесь будут продавать картофель, фрукты и овощи, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Всего в Брянске организуют четыре торговые площадки:

в Советском районе - на территории, прилегающей к дому № 6 на улице Авиационной,

в Володарском районе - на территории у стадиона имени «Брянских партизан»,

в Бежицком районе - на площади у Дворца культуры имени Дмитрия Медведева,

в Фокинском районе - на площадке между домами № 5 и № 14 на улице Богдана Хмельницкого.

Горожане смогут купить продукцию брянских производителей по более низким ценам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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