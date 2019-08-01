17 августа в Брянске открываются ярмарки выходного дня
С 17 августа в Брянске начинают работу традиционные ярмарки выходного дня. Здесь будут продавать картофель, фрукты и овощи, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Всего в Брянске организуют четыре торговые площадки:
в Советском районе - на территории, прилегающей к дому № 6 на улице Авиационной,
в Володарском районе - на территории у стадиона имени «Брянских партизан»,
в Бежицком районе - на площади у Дворца культуры имени Дмитрия Медведева,
в Фокинском районе - на площадке между домами № 5 и № 14 на улице Богдана Хмельницкого.
Горожане смогут купить продукцию брянских производителей по более низким ценам.
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ИСТОЧНИК KP.RU