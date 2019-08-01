В Брянске объявили набор в детский технопарк «Кванториум»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-01T16:29:44+03:00

Все занятия будут бесплатными. Фото: официальный сайт проекта "Кванториум"

В технопарке ждут ребят от 12 до 18 лет

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В Брянске открыли набор в детский технопарк «Кванториум». Документы будущих учеников начнут принимать с 1 августа.

За парты в технопарке могут сесть школьники от 12 по 18 лет. Набор ведут по шести направлениям: энерджиквантум, IT-квантум, наноквантум, биоквантум, автоквантум, промробоквантум.

Как говорят в региональном департаменте образования и науки, в брянский технопарке каждый год смогут заниматься около 800 ребят. Все занятия бесплатны.

В кванториуме занятия будут вести педагоги из технических вузов Брянщины, учителя, прошедшие переподготовку, а также аспиранты, работающие в сфере современных технологий.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-915-802-52-08 с 9.00 до 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU