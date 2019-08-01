В Брянске прокуратура проверит условия жизни брошенной 88-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-01T16:18:07+03:00

По словам соседей, родственники у старушки есть, но они о ней должным образом не заботятся. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске прокуратура проведет проверку условий жизни 88-летней пенсионерки. Сообщение о том, что пожилая женщина одна долгое время живет взаперти появилось в среду, 31 июля.

По словам местных жителей, 88-летняя женщина много лет живет одна в двухкомнатной квартире на улице Авиационной и не выходит на улицу. При этом у нее за долги перекрыта вода, опломбирован газ и обрезано электричество. По словам соседей, родственники у старушки есть, но они о ней должным образом не заботятся.

Прокурор области Александр Войтович поручил провести проверку. В случае нарушении прав пенсионерки, правоохранители пообещали принять меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU