В Брянске прокуратура проверит условия жизни брошенной 88-летней пенсионерки
В Брянске прокуратура проведет проверку условий жизни 88-летней пенсионерки. Сообщение о том, что пожилая женщина одна долгое время живет взаперти появилось в среду, 31 июля.
По словам местных жителей, 88-летняя женщина много лет живет одна в двухкомнатной квартире на улице Авиационной и не выходит на улицу. При этом у нее за долги перекрыта вода, опломбирован газ и обрезано электричество. По словам соседей, родственники у старушки есть, но они о ней должным образом не заботятся.
Прокурор области Александр Войтович поручил провести проверку. В случае нарушении прав пенсионерки, правоохранители пообещали принять меры.
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ИСТОЧНИК KP.RU