В Брянске на День железнодорожника ограничат движение

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-01T15:54:02+03:00

Парковку ограничат 4 августа с 18.00 до 23.00. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Проехать и оставить машину нельзя будет у площади Игната Фокина

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В Брянске 4 августа будут праздновать День железнодорожника.

Для автомобилистов у площади Игната Фокина запретят проезд и парковку. Оставить машину нельзя будет с 18.00 до 23.00.

Исключение сделают для автомобилей оперативных служб и спецмашин, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU