В Брянске на День железнодорожника ограничат движение
Проехать и оставить машину нельзя будет у площади Игната Фокина
Парковку ограничат 4 августа с 18.00 до 23.00.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске 4 августа будут праздновать День железнодорожника.
Для автомобилистов у площади Игната Фокина запретят проезд и парковку. Оставить машину нельзя будет с 18.00 до 23.00.
Исключение сделают для автомобилей оперативных служб и спецмашин, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU