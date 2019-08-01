Брянская спортсменка Дарья Нидбайкина завоевала золотую медаль на чемпионате Росиии по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-01T15:06:04+03:00

С результатом 14,5 метра наша землячка стала первой. Скриншот видео vk.com, ВФЛА

Наша землячка выступала в дисциплине «тройной прыжок»

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Брянская спортсменка Дарья Нидбайкина победила на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования, на которых отличилась наша землячка, завершились на днях в Чебоксарах.

Турнир проходил на стадионе «Олимпийский».

Конкуренцию сильнейшим легкоатлетам страны составила воспитанница брянской спортшколы «Русь» Дарья Нидбайкина.

Спортсменка состязалась в тройном прыжке, рассказывают в Управлении физической культуры и спорта Брянской области. С результатом 14,5 метра наша землячка стала первой, тем самым выполнив олимпийский норматив.

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ИСТОЧНИК KP.RU