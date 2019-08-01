Брянская спортсменка Дарья Нидбайкина завоевала золотую медаль на чемпионате Росиии по легкой атлетике
Брянская спортсменка Дарья Нидбайкина победила на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования, на которых отличилась наша землячка, завершились на днях в Чебоксарах.
Турнир проходил на стадионе «Олимпийский».
Конкуренцию сильнейшим легкоатлетам страны составила воспитанница брянской спортшколы «Русь» Дарья Нидбайкина.
Спортсменка состязалась в тройном прыжке, рассказывают в Управлении физической культуры и спорта Брянской области. С результатом 14,5 метра наша землячка стала первой, тем самым выполнив олимпийский норматив.
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ИСТОЧНИК KP.RU