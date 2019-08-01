В брянском зоопарке родились два дикобраза

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-01T14:39:28+03:00

По словам сотрудников, дикобразы растут здоровыми и активными. Фото: vk.com, Брянский зоопарк

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В брянском зоопарке на свет появились два маленьких дикобраза. Об этом сотрудники учреждения рассказали в социальных сетях.

Пока родители прячут малышей. Так они защищают их от возможной опасности. Но время от времени маленькие дикобразы вылезают сами и изучают свой вольер.

- Уходом за малышами занимается мать, она кормит, воспитывает их, - рассказывают в зоопарке. - Зверята растут здоровыми и активными.

Сотрудники зоопарка пригласили всех желающих посмотреть на новых обитателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU