В брянском зоопарке родились два дикобраза
Горожан пригласили посмотреть на детенышей
По словам сотрудников, дикобразы растут здоровыми и активными. Фото: vk.com, Брянский зоопарк
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В брянском зоопарке на свет появились два маленьких дикобраза. Об этом сотрудники учреждения рассказали в социальных сетях.
Пока родители прячут малышей. Так они защищают их от возможной опасности. Но время от времени маленькие дикобразы вылезают сами и изучают свой вольер.
- Уходом за малышами занимается мать, она кормит, воспитывает их, - рассказывают в зоопарке. - Зверята растут здоровыми и активными.
Сотрудники зоопарка пригласили всех желающих посмотреть на новых обитателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU