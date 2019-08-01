В Брянске на модернизацию сети автодорог выделили почти 102 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-01T14:05:56+03:00

Бюджет пополнялся за счет налогов и трансферов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Такое решение приняли на очередном заседании горсовета

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Бюджет Брянска увеличился за счет собранных налогов и безвозмездных поступлений. Полученные деньги депутаты горсовета распределили по нескольким статьям.

101,9 миллиона рублей направят на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог. 49 миллионов рублей - на реконструкцию первого пускового комплекса Литейного моста.

32,7 миллиона рублей областной субсидии пойдет на обеспечение квартирами граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний.

Больше 30 миллионов рублей потратят на строительство бассейнов в Бежицком и Фокинском районах, сообщают в пресс-службе Брянского горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU