Младенческая смертность в Брянской области оказалась ниже общероссийской
С начала года в Брянской области родился 4121 малыш. К сожалению, 13 из них умерло, не дожив до года. Такие данные приводит Росстат.
Показатель младенческой смертности в нашем регионе составил 2,9 на 1000 родившихся. Общероссийский же составил - 4,7, а в ЦФО - 4,2.
Что касается наших соседей, то в Орловской области этот показатель равен - 4,4, в Калужской - 3,8, Смоленской - 5,4, Курской - 4,1. Там умерли 12,16,17 и 17 детей соответственно.
Для сравнения, за первые пять месяцев прошлого года в Брянской области погибло столько же малышей.
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ИСТОЧНИК KP.RU