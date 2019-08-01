2019-08-01T13:40:53+03:00
Общество

Младенческая смертность в Брянской области оказалась ниже общероссийской

С начала года в региона умерли 13 малышей до года
Мария Дедкова
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Всего в Брянской области с января по май родился 4121 малыш.Всего в Брянской области с января по май родился 4121 малыш.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С начала года в Брянской области родился 4121 малыш. К сожалению, 13 из них умерло, не дожив до года. Такие данные приводит Росстат.

Показатель младенческой смертности в нашем регионе составил 2,9 на 1000 родившихся. Общероссийский же составил - 4,7, а в ЦФО - 4,2.

Что касается наших соседей, то в Орловской области этот показатель равен - 4,4, в Калужской - 3,8, Смоленской - 5,4, Курской - 4,1. Там умерли 12,16,17 и 17 детей соответственно.

Для сравнения, за первые пять месяцев прошлого года в Брянской области погибло столько же малышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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