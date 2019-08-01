2019-08-01T12:47:45+03:00
Общество

Жители Брянска попросили отремонтировать дорогу до садового общества «Рассвет»

С жалобой на состояние проезжей части обратились к мэру
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Брянцы обратились к мэру города с просьбой отремонтировать дорогу до садового общества «Рассвет». По словам членов садового общества «Автодор», которые пришли на прием, дорогу вдоль реки Снежеть от улицы Снежетьский вал до садовое общество «Рассвет» размыло дождями. По грунту сложно проехать машине, и пройти пешеходу.

Александр Макаров дал указание главе Фокинского района совместно с дорожным управлением засыпать ямы асфальтовой крошкой и провести грейдирование дороги.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новозыбкове чиновников накажут за невыданные пособия для приемных семей
«Чистая планета» подарила жительнице Брянска смартфон нового поколения
Брянская спортсменка Дарья Нидбайкина завоевала золотую медаль на чемпионате Росиии по легкой атлетике
В брянском зоопарке родились два дикобраза
В Брянске на модернизацию сети автодорог выделили почти 102 миллиона рублей
Младенческая смертность в Брянской области оказалась ниже общероссийской
ГИБДД подготовила карту дорожных камер в Брянской области
В Почепе из-за нарушений закрыли птицеферму
Вода в святом источнике в Белых Берегах стала кроваво-красной
Под Брянском рано утром сгорел прицеп фуры
На Брянщине завели три уголовных дела из-за обманутых дольщиков
Брянец получил пять лет колонии за употребление наркотиков
Брянец получил три года условно за кражу топлива с автозаправки
В Брянске столкнулись две иномарки, пострадала четырехлетняя девочка