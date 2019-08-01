Жители Брянска попросили отремонтировать дорогу до садового общества «Рассвет»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-01T12:47:45+03:00

С жалобой на состояние проезжей части обратились к мэру

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Брянцы обратились к мэру города с просьбой отремонтировать дорогу до садового общества «Рассвет». По словам членов садового общества «Автодор», которые пришли на прием, дорогу вдоль реки Снежеть от улицы Снежетьский вал до садовое общество «Рассвет» размыло дождями. По грунту сложно проехать машине, и пройти пешеходу.

Александр Макаров дал указание главе Фокинского района совместно с дорожным управлением засыпать ямы асфальтовой крошкой и провести грейдирование дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU