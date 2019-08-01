ГИБДД подготовила карту дорожных камер в Брянской области
Но пока раздел дополняют
Увидеть все камеры пока еще нельзя.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянской области станет известно, где стоят все дорожные камеры. Госавтоинспекция подготовила и разместила в свободном доступе карту.
Новый интерактивный раздел появился на сайте ГИБДД. Сейчас он работает в тестовом режиме, и брянцы не могут увидеть все камеры фиксации нарушений. Но раздел дополняют.
По словам полицейских, цель проекта - более широкое информирование автомобилистов.
По словам полицейских, цель проекта - более широкое информирование автомобилистов. Скриншот сайт ГИБДД РФ
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ИСТОЧНИК KP.RU