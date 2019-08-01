2019-08-01T11:37:44+03:00
Общество

В Почепе из-за нарушений закрыли птицеферму

От предпринимателя потребовали навести порядок на предприятии за 30 дней
Мария Дедкова
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Специалисты Россельхознадзора побывали на ферме с проверкой.Специалисты Россельхознадзора побывали на ферме с проверкой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Почепский районный суд запретил работу птицефермы ИП Орехова.

Основанием для этого послужило множество нарушений.

Во время мониторинга при помощи системы "Меркурий" выяснилось, что хозяйство покупает корма без документов, подтверждающих их безопасность и качество.

После этого специалисты Россельхознадзора выехали с проверкой.

- В хозяйстве нет учета и идентификации содержащейся птицы, - рассказывают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Помет должным образом не убирают, дезинсекцию не проводят. Также въезд на предприятие не оборудован необходимыми обеззараживающими предметами.

За эти нарушения на предприятие завели административное дело, которое передали в суд.

По итогу, ферму закрыли на 30 дней. За это время владелец должен устранить все нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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