Вода в святом источнике в Белых Берегах стала кроваво-красной
Местные жители предположили, что кто-то добавил туда краситель
Горожане гадают, кто мог так жестоко пошутить. Скриншот видео vk.com, Белые Берега
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Жители поселка Белые Берега сняли на видео святой источник, вода в котором стало кроваво-красной. Кадрами брянцы поделились в социальных сетях.
Некоторые горожане предположили, что кто-то из местных бросил в источник краситель. Некоторые жители в комментариях пишут, что так подшутить могли только подростки.
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ИСТОЧНИК KP.RU