2019-08-01T11:19:22+03:00
Общество

Вода в святом источнике в Белых Берегах стала кроваво-красной

Местные жители предположили, что кто-то добавил туда краситель
Мария Дедкова
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Горожане гадают, кто мог так жестоко пошутить. Скриншот видео vk.com, Белые БерегаГорожане гадают, кто мог так жестоко пошутить. Скриншот видео vk.com, Белые Берега
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Жители поселка Белые Берега сняли на видео святой источник, вода в котором стало кроваво-красной. Кадрами брянцы поделились в социальных сетях.

Некоторые горожане предположили, что кто-то из местных бросил в источник краситель. Некоторые жители в комментариях пишут, что так подшутить могли только подростки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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