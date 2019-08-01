Вода в святом источнике в Белых Берегах стала кроваво-красной

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-01T11:19:22+03:00

Горожане гадают, кто мог так жестоко пошутить. Скриншот видео vk.com, Белые Берега

Местные жители предположили, что кто-то добавил туда краситель

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Жители поселка Белые Берега сняли на видео святой источник, вода в котором стало кроваво-красной. Кадрами брянцы поделились в социальных сетях.

Некоторые горожане предположили, что кто-то из местных бросил в источник краситель. Некоторые жители в комментариях пишут, что так подшутить могли только подростки.

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ИСТОЧНИК KP.RU