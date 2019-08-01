Под Брянском рано утром сгорел прицеп фуры

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-01T10:58:47+03:00

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Около пяти часов утра в четверг, 1 августа, на трассе М-3 в Брянском районе у поворота на Белые Берега загорелся прицеп грузовика. О случившемся тут же сообщили дежурным Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области.

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательных частей №3, 29, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 5.20 распространение огня остановили, а в 5.38 пожар полностью потушили.

К счастью, водитель успел отцепить кабину грузовика, во время пожара никто не пострадал. Но прицеп сгорел дотла. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить экспертам. Однако автомобилисты в соцсети предполагают, что могла возникнуть проблема с заклинившими колодками.

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ИСТОЧНИК KP.RU