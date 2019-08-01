Брянец получил пять лет колонии за употребление наркотиков
Приговор не вступил пока в законную силу
Горожанин был уже дважды судим за тяжкие преступления.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Уже судимый житель Брянска вновь отправится в колонию. Горожанина признали виновным в незаконной покупке и хранении наркотиков.
- 6 февраля 47-летний мужчина забрал в тайнике 62 грамма героина, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В тот же день его задержали сотрудники полиции.
Изучение личности подсудимого показало, что он дважды получал сроки за совершение тяжких преступлений.
В этот раз суд приговорил его к пяти годам колонии особого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU