Брянец получил пять лет колонии за употребление наркотиков

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-01T10:11:39+03:00

Горожанин был уже дважды судим за тяжкие преступления. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Приговор не вступил пока в законную силу

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Уже судимый житель Брянска вновь отправится в колонию. Горожанина признали виновным в незаконной покупке и хранении наркотиков.

- 6 февраля 47-летний мужчина забрал в тайнике 62 грамма героина, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В тот же день его задержали сотрудники полиции.

Изучение личности подсудимого показало, что он дважды получал сроки за совершение тяжких преступлений.

В этот раз суд приговорил его к пяти годам колонии особого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU