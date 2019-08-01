Брянец получил три года условно за кражу топлива с автозаправки

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-01T10:08:58+03:00

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21-летний житель Бежицкого района Брянска получил три года лишения свободы условно за кражу топлива с автозаправки.

Как установили в суде, парень воровал бензин с помощью топливной карты.

- Свои махинации молодой человек проворачивал с февраля по октябрь 2017 года, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Всего он похитил топлива на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

Во время рассмотрения дела в суде, обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный преступлением.

Кроме условного лишения свободы, молодому человеку также назначили испытательный срок в три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU