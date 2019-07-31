2019-07-31T18:50:20+03:00
Общество

В Брянске появятся зеленые человечки

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Брянцам нужно выбрать, где будут жить "зеленые" человечки.Брянцам нужно выбрать, где будут жить "зеленые" человечки.
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Где они «будут жить» – предстоит решить горожанам. Необычные указатели и урны для раздельного сбора отходов планирует установить региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» в общественных местах – парках, скверах, на бульварах, остановках общественного транспорта и площадях.

- Цель этого новшества – привить брянцам культуру раздельного сбора отходов. Яркие урны, заметный, необычный указатель – привлекает внимание и заставляет задуматься об экологической проблеме, которую все мы сегодня вынуждены решать. Проблеме, связанной с огромным количеством мусора, который в большинстве своем захоранивался, загрязняя окружающую среду, а не сортировался жителями и не перерабатывался. Мы заботимся об экологическом состоянии региона и хотим, чтобы брянцы не мусорили, а наш город был чистым и выглядел привлекательно. Для этого мы приобрели двенадцать указателей в виде человечков и яркие урны для раздельного сбора отходов. Но где именно их установить, мы предлагаем выбрать жителям города, - рассказал о нововведении генеральный директор компании «Чистая планета» Владимир Чашников.

Для этого просим активных брянцев, присылать сообщения на адрес электронной почты info@chplanet.ru с пометкой «Зеленые человечки» или внести предложение, позвонив по телефону колл-центра: (4832) 606-444.

ИСТОЧНИК KP.RU

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