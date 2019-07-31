Об охране правопорядка

СЕГОДНЯ 18:35 2019-07-31T18:35:29+03:00

На очередном заседании Брянского горсовета с отчетом о состоянии преступности на территории города Брянска и деятельности органов внутренних дел областного центра в первом полугодии 2019 года выступил временно исполняющий обязанности начальника УМВД Росси

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За 6 месяцев 2019 года в УМВД России по г. Брянску поступило 52306 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. Заявлений о преступлениях рассмотрено 16999. Всего в отчетном периоде правоохранительными органами зарегистрировано 3352 преступления. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений по городу Брянску составила 56,1%. Отмечается положительная динамика раскрытия преступлений категории «прошлых лет». В области безопасности дорожного движения достигнуты все целевые показатели программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». Снизилось количество погибших в ДТП с 21-го человека в 2012 году до 10-ти человек в 2019 году.

Несовершеннолетними было совершено 45 преступлений, преимущественно это кражи. В основном на правонарушения решаются дети в возрасте 16-17 лет. С трудными подростками ведется профилактическая работа. На летних каникулах юноши и девушки, стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, работают в трудовом лагере «Знамя Пересвета».

В отчетный период была пресечена преступная деятельность группы лиц, сбывавших контрафактную алкогольную продукцию. В суд направлено три уголовных дела. За 6 месяцев 2019 года на территории города Брянска выявлено 282 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, из которых 258 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков пресечено действие организованной преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотических средств на территории города.

В течение полугода на территории областного центра сотрудники полиции обеспечивали правопорядок при проведении 427 массовых мероприятий. Чрезвычайных ситуаций и грубых нарушений общественного порядка допущено не было. Со стороны организаторов и участников мероприятий претензий и жалоб в отношении действий сотрудников ОВД не поступало.

Сотрудники УМВД России по г. Брянску активно взаимодействуют с членами добровольной народной дружины. В Брянске она насчитывает 42 человека, образован штаб ДНД. В первом полугодии «дружинники» приняли участие в 216 мероприятиях с массовым пребыванием граждан, осуществили 907 выходов на охрану общественного порядка.

Депутаты поблагодарили Эдуарда Шеенкова за подробный доклад и высказали ряд пожеланий и предложений. В частности, было сказано об организации пешеходных переходов и тротуаров в соответствии с современными требованиями безопасности. Отдельно остановились на штрафах за парковку на газонах и пожарных проездах во дворах многоквартирных домов. Была высказана обеспокоенность из-за отсутствия велосипедной разметки на дорогах областного центра. Также депутаты попросили усилить работу по пресечению продажи контрафактной алкогольной продукции. Представители УМВД России по городу Брянску пообещали учесть мнения и рекомендации депутатов Брянского горсовета.

— Доклад врио начальника УМВД России по городу Брянску Эдуарда Шеенкова вызвал неподдельный интерес у депутатов. У муниципальной власти много совместных дел, осуществляемых с полицией. Это обеспечение безопасности на дорогах и при проведении массовых мероприятий, профилактика детской преступности. Подобная совместная работа повышает качество жизни горожан, — сказал Глава города Александр Хлиманков.

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ИСТОЧНИК KP.RU