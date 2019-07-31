Ими гордится Брянск

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-31T18:24:29+03:00

На заседании Брянского городского Совета рассматривался вопрос о присвоении звания Почётного гражданина города Брянска Борису Шапошникову. Решением депутатов скверу в Бежицком районе было присвоено имя А.А. Волкова.

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Вопрос о присвоении звания Почётного гражданина города Брянска Борису Шапошникову рассматривался на заседании первым. Он был поддержан единогласно, а потом под аплодисменты депутатов Борису Шапошникову вручены регалии Почётного гражданина.

Ветерана Великой Отечественной войны, офицера Бориса Шапошникова знают брянцы разных поколений. Его выступления на торжествах по случаю памятных дат Великой Отечественной войны, школьных линейках, классных часах вызывают неизменный интерес и восхищение силой и мужеством этого незаурядного человека. Речь брянского ветерана оставила неизгладимое впечатление на участников проходившего в нашем городе международного Форума Победителей. В 95 лет Борис Васильевич в центре значимых городских событий, он несёт правду о Победе в Великой Отечественной войне.

Боевое крещение красноармеец Шапошников получил в Сталинградской битве, сражался на Сталинградском, Южном, 1-ом Прибалтийском фронтах. Был трижды ранен. День Победы встретил в Кенигсберге. Он прошёл путь от рядового до начальника штаба тыла 14-ой армии Одесского военного округа.

После окончания войны Борис Шапошников принимал участие в окружной военной экспедиции в Монгольской Народной Республике. Служил заместителем командира мотострелковой дивизии по тылу в Даурии в сложный период пограничного противостояния с Китаем. В 1969 году получил назначение в танковую дивизию группы советских войск в Германии. Служил в Одесском военном округе, затем был командирован в Мозамбик в качестве военного советника президента африканской республики. Борис Васильевич отдал военной службе 40 лет.

После выхода в отставку переехал в Брянск. Сейчас ведёт общественную работу, является активным членом президиума районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, членом городского совет ветеранов города Брянска.

— Это человек, который многие годы отдал городу Брянску. Ветеран Великой Отечественной войны, в 18 лет он участвовал в Сталинградской битве. Сегодня активно занимается патриотическим воспитанием молодого поколения. Всей своей жизнью Борис Шапошников заслужил это высокое звание, — сказал Глава города Александр Хлиманков.

Борис Шапошников выступил перед депутатами с ответным словом:

— Я благодарен за оказанную мне честь. Все знания и силы сейчас стараюсь отдавать молодому поколению. Это теперь мой вклад в развитие нашего города, воспитание подрастающего поколения наследниками славы их дедов и прадедов. Приятно видеть открытые молодые лица, заинтересованность в глазах наших ребят. Брянск — моя вторая Родина, и я до конца буду ему служить!

Сейчас в Брянске 21 действующий Почётный гражданин города. Семь человек были удостоены этого высокого звания за время работы депутатов Брянского городского Совета V созыва.

Решением 65-го заседания Брянского горсовета в память об ушедшем в 2017 году Почётном гражданине Брянска Александре Волкове в Бежицком районе будет назван сквер, который располагается между строениями по улице Бежицкой,117 — 119 и улицей 1-я Пятилетка. В микрорайоне Городище жил и учился в школе №20 будущий первый президент Удмуртии. Александр Волков руководил республикой с 2000 по 2014 годы. С 2014 по 2017 годы он член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Александр Волков — доктор экономических наук, Заслуженный строитель РФ, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Дружбы, медалями.

При этом он никогда не терял связи со своей малой Родиной, приезжал в Брянск, участвовал во многих мероприятиях. Благодаря ему между Брянском и Ижевском, а также между Брянщиной и Удмуртией были подписаны документы о сотрудничестве.

В 2012 году Александру Волкову было присвоено высокое звание Почётного гражданина города Брянска.

С инициативой о присвоении скверу в Бежицком районе имени А.А. Волкова выступил общественный Совет города Брянска. Депутаты Брянского городского Совета поддержали инициативу.

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ИСТОЧНИК KP.RU