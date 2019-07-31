Имущественные и юридические вопросы

СЕГОДНЯ 18:18 2019-07-31T18:18:11+03:00

На 65 заседании Брянского городского Совета были приняты решения по вопросам о передаче имущества из государственной собственности в муниципальную и о предоставлении в безвозмездное пользование нежилых помещений, изменения в Устав Брянска и другие вопросы

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Депутаты рассмотрели и поддержали решение по вопросу о передаче муниципального нежилого помещения в безвозмездное пользование Брянскому региональному отделению общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России». Это помещение используется физкультурно-спортивным объединением на праве безвозмездного пользования более 6 лет. Основные цели деятельности организации — участие в реализации государственной политики в области развития детско-юношеского спорта.

Был поддержан и вопрос о передаче в безвозмездное пользование Избирательной комиссии Брянской области муниципальных нежилых помещений. Они используются Избирательной комиссией Брянской области на праве безвозмездного пользования с 2013 года и переданы теперь до 31.12.2024 года. Нежилые помещения используются избирательной комиссией Брянской области для размещения территориальных избирательных комиссий г. Брянска и комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы».

На заседании приняты решения об утверждении перечней имущества, предлагаемых к передаче из государственной собственности Брянской области в муниципальную собственность города Брянска. Речь идёт о здании нового детского сада - ясли на 270 мест по улице Крахмалёва и двух прилегающих к нему земельных участках на территории бывшего аэропорта.

Поддержали депутаты вопрос о передаче в муниципальную из государственной собственности Брянской области площади Партизан и сквера Проскурина.

Также на заседании Брянского городского Совета были приняты изменения в Устав города Брянска. Уточнены вопросы местного значения, полномочия органов местного самоуправления.

В целях противодействия коррупции изменились статьи Устава города, устанавливающие запреты и ограничения для депутатов и муниципальных служащих. В частности, были исключены нормы, разрешающие участвовать в управлении садоводческими, огородническими, дачными потребительскими кооперативами.

Также было решено заменить наименование сайта, на котором размещается информация о деятельности Брянского городского Совета народных депутатов. Ранее он назывался «официальный сайт города Брянска», теперь — «официальный сайт Брянского городского Совета народных депутатов».

— Изменения в Устав города вносятся в связи с изменениями Федеральных законов № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Изменения в Устав обсуждались на публичных слушаниях, согласованы со службами, рассматривались на заседаниях профильного комитета Брянского городского Совета и Малого Совета, — прокомментировал решение Глава города Брянска Александр Хлиманков.

На 65 заседании Брянского городского Совета депутаты согласовали на высшую должность муниципальной службы Главы Володарского района Брянска кандидатуру Николая Лучкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU