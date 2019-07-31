Мэр Брянска Александр Макаров поблагодарил депутатов горсовета за работу

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-31T17:52:39+03:00

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В среду, 31 июля, прошло последнее заседание депутатов Брянского горсовета пятого созыва. Парламентарии ушли в отпуск. А осенью, 8 сентября, брянцев ждут выборы в горсовет.

На заключительной сессии глава Брянской городской администрации Александр Макаров поблагодарил депутатов за совместную работу.

- На протяжении почти четырех лет, которые мы работаем вместе, нам удалось достичь многого, - сказал мэр Брянска. - Результатом этой работы стали те программы, которые реализуются в Брянске. То, что сделано сегодня, во многом стало возможным благодаря нашей конструктивной работе, которая зачастую строилась в условиях острых дискуссий. Отдельно отмечу, что нам также удалось выстроить рабочие отношения с региональной властью - и с областной Думой, и с правительством, и с губернатором. Надеюсь, что и следующий состав сохранит эти деловые и плодотворные взаимоотношения.

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ИСТОЧНИК KP.RU