Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в открытии нового производственного цеха ЗАО «Умалат»

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-31T17:01:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Почетными гостями мероприятия также стали председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, вице-губернатор Брянской области Александр Резунов, заместитель губернатора Брянской области Александр Жигунов, депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин, директор департамента сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов, руководители Севского района.

Генеральный директор ЗАО «Умалат» Алексей Мартыненко провел экскурсию по территории завода и показал площадку строительства новых очистных сооружений. 30 мая 2017 года компания «Умалат» приступила к строительству новых высокотехнологичных очистных сооружений на своем предприятии, расположенном в Севске. Новые очистные сооружения представляют собой конструкции модульного типа, полностью собранные на европейском предприятии. Производственная мощность оборудования, установленного в Севске, рассчитана на переработку 700 кубометров сточных вод в сутки. 29 августа 2017 года в строй была введена первая очередь проекта - запуск основного оборудования для механической очистки и фильтрации. Строительство объекта было осуществлено в рекордно короткие сроки - возведение первой очереди заняло около трех месяцев.

Как отметил губернатор Александр Богомаз, наращивая производство, руководители предприятия не забывают о безопасности окружающей среды и социальной ответственности:

- Мы сегодня являемся свидетелями исторического момента, знакового для Севского района, для Брянской области, я думаю, для всей России. Мы с вами присутствовали на открытии суперсовременного цеха по производству мягких сыров. Приятно, что сегодня Брянщина развивается, развивается такое предприятие, как «Умалат». Для меня сегодня было открытие, что один из заместителей директора, который руководит предприятием, 40 лет работал в школе, преподавал историю, а сегодня успешно работает здесь. Приятно, когда люди «горят» своим делом — как хозяин, так и подчиненные. Я сам не понаслышке знаю, что такое бизнес, и приятно видеть руководителя предприятия, который стремится все показать, обо всем рассказать, на первое место ставит производство и вкладывает в него.

ИСТОЧНИК KP.RU