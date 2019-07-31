2019-07-31T16:06:20+03:00
Общество

В мглинскую деревню пришел газ

«Голубое топливо» появилось в пяти домах
Ольга УМАРОВА
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Жители Мглинской деревушки пять лет сидели без газа.Жители Мглинской деревушки пять лет сидели без газа.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Почти пять лет жители мглинской деревни Цинка жили без природного газа. В населенном пункте проживает около 100 человек, он считает одним из самых отдаленных в Мглинском районе.

Наконец, средства на газификацию нашлись. Деньги выделили из трех бюджетов - федерального, областного и районного.

Построили два газопровода – протяженностью в 6,3 и 3,5 километров. Пока что «голубым топливом» обеспечили жителей пяти домов. В дальнейшем это число планируют увеличить до 16.

Как рассказали в региональном правительстве, всего в этом году на Брянщине планируют реализовать 13 проектов по строительству газовых сетей. Их общая протяженность составит почти 60 километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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