2019-07-31T15:39:57+03:00
Общество

Жители Брянска просят обустроить тротуары на улице Объездной

Горожане пожаловались, что добраться пешком до крупного ТРЦ невозможно
Мария Дедкова
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Жители города просят обратить внимание на их проблему. Фото: vk.com, Павел СергеевичЖители города просят обратить внимание на их проблему. Фото: vk.com, Павел Сергеевич
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Жители Брянска обратились в социальных сетях к руководству города с просьбой обустроить пешеходную зону от улицы Авиационной до ТРЦ "Аэропарк".

- Летом это кривая песочная тропинка, зимой или весной это каша, - пишет автор поста. - Обратите внимание пожалуйста. Я думаю, что многие со мной согласятся.

В комментариях брянцы поддержали это предложение. Они надеются, что власти обратят внимание на данную проблему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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