2019-07-31T15:18:01+03:00
Происшествия

В Новозыбкове утонул 30-летний мужчина

Его тело водолазы подняли из озера Карна
Мария Дедкова
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Все случилось 29 июля на озере Карна.Все случилось 29 июля на озере Карна.Фото: Елена РАКОВА
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В Новозыбкове утонул 30-летний мужчина. Трагедия произошла в понедельник,29 июля, сообщает издание Новозыбков.SU. Водолазы подняли тело погибшего из озера Карна.

По предварительной версии, горожанин отмечал на берегу озера с друзьями свой день рождения. Компания употребляла алкоголь, купалась. Во время очередного заплыва мужчина нырнул, но всплыть уже не смог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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