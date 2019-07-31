СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-31T15:18:01+03:00

Все случилось 29 июля на озере Карна. Фото: Елена РАКОВА

Его тело водолазы подняли из озера Карна

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В Новозыбкове утонул 30-летний мужчина. Трагедия произошла в понедельник,29 июля, сообщает издание Новозыбков.SU. Водолазы подняли тело погибшего из озера Карна.

По предварительной версии, горожанин отмечал на берегу озера с друзьями свой день рождения. Компания употребляла алкоголь, купалась. Во время очередного заплыва мужчина нырнул, но всплыть уже не смог.

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ИСТОЧНИК KP.RU