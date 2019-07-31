2019-07-31T15:01:16+03:00
Спорт

Брянец Илья Иванюк стал бронзовым призером на чемпионате России по легкой атлетике

Спортсмен преодолел планку в 224 сантиметра
Мария Дедкова
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Илья Иванюк пожаловался на помарки со своей стороны. Фото: управление физкультуры и спорта Брянской областиИлья Иванюк пожаловался на помарки со своей стороны. Фото: управление физкультуры и спорта Брянской области
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Брянский спортсмен Илья Иванюк занял третье место на чемпионате России по легкой атлетике.

Соревнования проходили в Чебоксарах.

В секторе прыгунов в высоту Илья Иванюк преодолел планку на высоте 224 сантиметра и завоевал бронзовую медаль.

- Были небольшие технические помарки, которые не позволили мне реализовать высокий результат, который я ожидал от себя, - прокомментировал свое выступление спортсмен брянскому центру спортивной подготовки. - На недавних стартах тоже были проблемы с разбегом, просто сейчас необходимо проработать эту ситуацию. Сегодня я приобрел опыт, пусть он и отрицательный, но это опыт.

На следующий старт Илья Иванюк выйдет 24 августа, тогда пройдет этап «Бриллиантовой лиги» в Париже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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