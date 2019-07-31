Брянец Илья Иванюк стал бронзовым призером на чемпионате России по легкой атлетике
Брянский спортсмен Илья Иванюк занял третье место на чемпионате России по легкой атлетике.
Соревнования проходили в Чебоксарах.
В секторе прыгунов в высоту Илья Иванюк преодолел планку на высоте 224 сантиметра и завоевал бронзовую медаль.
- Были небольшие технические помарки, которые не позволили мне реализовать высокий результат, который я ожидал от себя, - прокомментировал свое выступление спортсмен брянскому центру спортивной подготовки. - На недавних стартах тоже были проблемы с разбегом, просто сейчас необходимо проработать эту ситуацию. Сегодня я приобрел опыт, пусть он и отрицательный, но это опыт.
На следующий старт Илья Иванюк выйдет 24 августа, тогда пройдет этап «Бриллиантовой лиги» в Париже.
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ИСТОЧНИК KP.RU